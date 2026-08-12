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Straumann Aktie 117544866 / CH1175448666

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12.08.2026 09:29:00

Straumann Aktie News: Straumann am Mittwochvormittag mit grünen Vorzeichen

Straumann Aktie News: Straumann am Mittwochvormittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Straumann gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Straumann zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 104,65 CHF.

Straumann
103.52 CHF -0.95%
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Um 09:28 Uhr sprang die Straumann-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 104,65 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'466 Punkten tendiert. Die Straumann-Aktie zog in der Spitze bis auf 104,75 CHF an. Bei 104,15 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wurden via SIX SX 6'745 Straumann-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 01.07.2026 auf bis zu 109,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 4,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 73,02 CHF. Mit einem Kursverlust von 30,22 Prozent würde die Straumann-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Straumann-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,06 CHF belaufen. Am 29.10.2009 hat Straumann in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2009 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal hat Straumann 168.20 Mio. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 168.20 Mio. CHF umgesetzt worden.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Straumann-Gewinn in Höhe von 3,20 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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