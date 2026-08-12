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12.08.2026 16:29:00

Straumann Aktie News: Straumann am Mittwochnachmittag tiefer

Straumann Aktie News: Straumann am Mittwochnachmittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Straumann. Die Straumann-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 102,45 CHF.

Straumann
103.52 CHF -0.95%
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Die Straumann-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 102,45 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'386 Punkten realisiert. Die Straumann-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 102,35 CHF ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 104,15 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 56'455 Straumann-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 109,80 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,17 Prozent hinzugewinnen. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 73,02 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Straumann-Aktie mit einem Verlust von 28,73 Prozent wieder erreichen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,06 CHF. Straumann liess sich am 29.10.2009 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2009 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem Umsatz von 168.20 Mio. CHF, gegenüber 168.20 Mio. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Straumann-Aktie in Höhe von 3,20 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Lotus_studio / Shutterstock.com
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