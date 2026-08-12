Straumann Aktie News: Straumann am Mittwochmittag auf rotem Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von Straumann nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,2 Prozent auf 104,15 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'408 Punkten steht. Im Tief verlor die Straumann-Aktie bis auf 103,40 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 104,15 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 31'674 Straumann-Aktien umgesetzt.

Am 01.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 109,80 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 73,02 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 29,89 Prozent könnte die Straumann-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Straumann-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,06 CHF belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Straumann am 29.10.2009. Der Umsatz wurde auf 168.20 Mio. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 168.20 Mio. CHF umgesetzt worden waren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,20 CHF je Straumann-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Straumann-Aktie

Straumann-Aktie zweistellig stärker: Margenprognose für 2026 deutlich angehoben

Straumann-Aktie höher: Wachstum fällt stärker als erwartet aus

Straumann-Aktie minimal fester: Cyberangriff auf Altsystem ohne operative Folgen