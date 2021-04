Straumann-Aktie aktuell: Straumann tendiert auf rotem Terrain

Der Straumann-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1.4 Prozent auf 1'228.00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 14'274 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Straumann-Aktie bis auf 1'225.00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1'246.50 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 3'701 Straumann-Aktien.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 26.12 CHF je Straumann-Aktie belaufen.

Straumann mit Hauptsitz in der Schweiz, ist ein weltweit führendes Unternehmen für dentale Implantologie, Zahnerhaltung sowie regenerative Zahnmedizin. Zusammen mit führenden Kliniken, Forschungsinstituten und Hochschulen erforscht und entwickelt Straumann Dentalimplantate, Instrumente und CADCAM-Prothetik für Zahnersatz und Zahnerhaltungslösungen sowie Produkte für die Geweberegeneration bzw. zur Verhinderung von Zahnverlusten. Ihre Produkte und Dienstleistungen werden in mehr als 100 Ländern über eigene Vertriebsgesellschaften und ein breites Netz von Vertriebsunternehmen verkauft. Die Gruppe fertigt die Komponenten des Implantatsystems und die Instrumente in der Schweiz und in den USA. CAD/CAM-Prothetik und Scannertechnologie werden in Deutschland und den USA produziert, während die Produkte zur oralen Geweberegeneration in Schweden hergestellt werden. Darüber hinaus bietet Straumann auch umfassende Dienstleistungen für Fachleute auf der ganzen Welt an, einschliesslich Schulungen und Fortbildungen, die in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Team für Implantologie (ITI) durchgeführt werden.

