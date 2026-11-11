Straumann Aktie News: Straumann am Vormittag fester

Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Straumann zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 107,10 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 21'166 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Straumann-Aktie bei 107,10 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 106,50 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6'073 Straumann-Aktien.

Bei 109,80 CHF erreichte der Titel am 01.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,52 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Straumann-Aktie. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 73,02 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 31,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,09 CHF. Im Vorjahr erhielten Straumann-Aktionäre 1,000 CHF je Wertpapier. Am 29.10.2009 hat Straumann in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2009 – vorgestellt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Straumann in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 168.20 Mio. CHF im Vergleich zu 168.20 Mio. CHF im Vorjahresquartal.

Experten taxieren den Straumann-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,28 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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