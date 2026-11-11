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11.11.2026 16:29:00
Straumann Aktie News: Straumann präsentiert sich am Nachmittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Straumann. Die Straumann-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 107,15 CHF.
Das Papier von Straumann konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 107,15 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 21'156 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Straumann-Aktie bei 107,80 CHF. Mit einem Wert von 106,50 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 53'033 Straumann-Aktien gekauft oder verkauft.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 109,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 01.07.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Straumann-Aktie ist somit 2,47 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 73,02 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Straumann-Aktie derzeit noch 31,85 Prozent Luft nach unten.
Experten gehen davon aus, dass Straumann-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,09 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Straumann 1,000 CHF aus. Die Bilanz zum am 30.09.2009 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Straumann am 29.10.2009. Das vergangene Quartal hat Straumann mit einem Umsatz von insgesamt 168.20 Mio. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 168.20 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Straumann-Gewinn in Höhe von 3,28 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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Straumann am 11.11.2026
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