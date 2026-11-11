Straumann Aktie News: Straumann am Mittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 105,90 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 21'103 Punkten notiert. Im Tief verlor die Straumann-Aktie bis auf 105,80 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 106,50 CHF. Bisher wurden via SIX SX 26'626 Straumann-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.07.2026 markierte das Papier bei 109,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Straumann-Aktie damit 3,55 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 73,02 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Straumann-Aktie 31,05 Prozent sinken.

Für Straumann-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,09 CHF ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 30.09.2009 abgelaufenen Quartals präsentierte Straumann am 29.10.2009. Mit einem Umsatz von 168.20 Mio. CHF, gegenüber 168.20 Mio. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Straumann im Jahr 2026 3,28 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Straumann-Aktie

Straumann mit erhöhter Wachstumsdynamik im dritten Quartal - Aktie unverändert

Ausblick Straumann: Zwischen Wachstumszielen und Marktrisiken

Straumann-Aktie bricht dennoch ein: Deutliches Wachstum - Neuer CEO