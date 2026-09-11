Straumann Aktie 117544866 / CH1175448666
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11.09.2026 09:29:00
Straumann Aktie News: Straumann präsentiert sich am Freitagvormittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Straumann. Die Straumann-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 94,74 CHF.
Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,2 Prozent auf 94,74 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'463 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Straumann-Aktie bis auf 95,26 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 94,30 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 17'496 Straumann-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 109,80 CHF erreichte der Titel am 01.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 73,02 CHF. Der derzeitige Kurs der Straumann-Aktie liegt somit 29,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem Straumann seine Aktionäre 2025 mit 1,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,09 CHF je Aktie ausschütten. Straumann gewährte am 29.10.2009 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2009 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz wurde auf 168.20 Mio. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 168.20 Mio. CHF umgesetzt worden waren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Straumann ein EPS in Höhe von 3,23 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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