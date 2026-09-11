Straumann Aktie 117544866 / CH1175448666
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11.09.2026 16:29:00
Straumann Aktie News: Straumann präsentiert sich am Freitagnachmittag fester
Die Aktie von Straumann gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Straumann-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 93,98 CHF.
Die Straumann-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 93,98 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'483 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Straumann-Aktie bei 95,26 CHF. Bei 94,30 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 94'712 Straumann-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 109,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 01.07.2026 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Straumann-Aktie 16,83 Prozent zulegen. Bei 73,02 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Straumann-Aktie 28,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,09 CHF. Im Vorjahr hatte Straumann 1,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Straumann gewährte am 29.10.2009 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2009 abgelaufenen Quartals. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 168.20 Mio. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 168.20 Mio. CHF.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,23 CHF je Straumann-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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