Straumann Aktie News: Straumann am Mittag freundlich

Um 12:28 Uhr stieg die Straumann-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 94,78 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'519 Punkten notiert. Die Straumann-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 95,26 CHF aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 94,30 CHF. Der Tagesumsatz der Straumann-Aktie belief sich zuletzt auf 46'318 Aktien.

Am 01.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 109,80 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Straumann-Aktie mit einem Kursplus von 15,85 Prozent wieder erreichen. Bei 73,02 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Straumann-Aktie damit 29,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Straumann-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,09 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Straumann 1,000 CHF aus. Am 29.10.2009 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2009 abgelaufenen Jahresviertel vor. Straumann hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 168.20 Mio. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 168.20 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren.

Experten taxieren den Straumann-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,23 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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