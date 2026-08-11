Straumann Aktie 117544866 / CH1175448666
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11.08.2026 09:29:00
Straumann Aktie News: Straumann am Vormittag im Plus
Die Aktie von Straumann gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Straumann-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 104,20 CHF.
Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,2 Prozent auf 104,20 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'610 Punkten liegt. Der Kurs der Straumann-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 104,30 CHF zu. Bei 103,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 5'247 Straumann-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (109,80 CHF) erklomm das Papier am 01.07.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,37 Prozent. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 73,02 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,92 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Straumann-Aktie.
Straumann-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,06 CHF belaufen. Die Zahlen des am 30.09.2009 abgelaufenen Quartals präsentierte Straumann am 29.10.2009. Umsatzseitig standen 168.20 Mio. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Straumann 168.20 Mio. CHF erwirtschaftet hatte.
In der Straumann-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,20 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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