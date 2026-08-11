Straumann Aktie News: Straumann am Mittag freundlich

Das Papier von Straumann konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 103,25 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'535 Punkten steht. Die Straumann-Aktie zog in der Spitze bis auf 104,30 CHF an. Bei 103,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 24'572 Straumann-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 109,80 CHF erreichte der Titel am 01.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Straumann-Aktie somit 5,97 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 73,02 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 29,28 Prozent könnte die Straumann-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Straumann seine Aktionäre 2025 mit 1,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,06 CHF je Aktie ausschütten. Am 29.10.2009 hat Straumann in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2009 – vorgestellt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Straumann in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 168.20 Mio. CHF im Vergleich zu 168.20 Mio. CHF im Vorjahresquartal.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Straumann-Gewinn in Höhe von 3,20 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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