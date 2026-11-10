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10.11.2026 09:29:00
Straumann Aktie News: Straumann steigt am Vormittag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Straumann. Die Straumann-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 105,70 CHF.
Die Straumann-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 105,70 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 21'158 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Straumann-Aktie bei 106,25 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 105,70 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 15'835 Straumann-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 109,80 CHF. Der aktuelle Kurs der Straumann-Aktie ist somit 3,88 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (73,02 CHF). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenausschüttung für Straumann-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,09 CHF belaufen. Am 29.10.2009 lud Straumann zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2009 endete. Der Umsatz wurde auf 168.20 Mio. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 168.20 Mio. CHF umgesetzt worden waren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,28 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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