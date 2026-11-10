Straumann Aktie News: Straumann zeigt sich am Nachmittag freundlich

Um 16:28 Uhr wies die Straumann-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 106,20 CHF nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 21'142 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Straumann-Aktie bei 107,90 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 105,70 CHF. Der Tagesumsatz der Straumann-Aktie belief sich zuletzt auf 90'404 Aktien.

Bei einem Wert von 109,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Straumann-Aktie somit 3,28 Prozent niedriger. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 73,02 CHF. Mit Abgaben von 31,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2025 1,000 CHF an Straumann-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,09 CHF aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Straumann am 29.10.2009 vor. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 168.20 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Straumann 168.20 Mio. CHF umgesetzt.

Von Analysten wird erwartet, dass Straumann im Jahr 2026 3,28 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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