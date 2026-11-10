Straumann Aktie News: Anleger greifen bei Straumann am Mittag zu

Die Aktionäre schickten das Papier von Straumann nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,6 Prozent auf 106,10 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 21'172 Punkten tendiert. Die Straumann-Aktie zog in der Spitze bis auf 106,25 CHF an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 105,70 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 45'903 Straumann-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 109,80 CHF. Der derzeitige Kurs der Straumann-Aktie liegt somit 3,37 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 73,02 CHF. Derzeit notiert die Straumann-Aktie damit 45,30 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 CHF an Straumann-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,09 CHF. Am 29.10.2009 äusserte sich Straumann zu den Kennzahlen des am 30.09.2009 ausgelaufenen Quartals. Umsatzseitig standen 168.20 Mio. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Straumann 168.20 Mio. CHF erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,28 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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