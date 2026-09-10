Straumann Aktie 117544866 / CH1175448666
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10.09.2026 09:29:00
Straumann Aktie News: Straumann schiebt sich am Vormittag vor
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Straumann. Das Papier von Straumann konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,9 Prozent auf 94,06 CHF.
Das Papier von Straumann konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,9 Prozent auf 94,06 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'553 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Straumann-Aktie bisher bei 94,44 CHF. Bei 93,20 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 13'160 Straumann-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (109,80 CHF) erklomm das Papier am 01.07.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,73 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Straumann-Aktie. Bei einem Wert von 73,02 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,37 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Straumann-Aktie.
Straumann-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,09 CHF belaufen. Die Bilanz zum am 30.09.2009 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Straumann am 29.10.2009. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 168.20 Mio. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 168.20 Mio. CHF in den Büchern gestanden hatten.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,23 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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