Straumann Aktie 117544866 / CH1175448666
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10.09.2026 12:29:00
Straumann Aktie News: Straumann präsentiert sich am Mittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Straumann. Das Papier von Straumann konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 93,84 CHF.
Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Straumann zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,7 Prozent auf 93,84 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'506 Punkten notiert. Bei 94,82 CHF erreichte die Straumann-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 93,20 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 47'547 Straumann-Aktien umgesetzt.
Bei 109,80 CHF markierte der Titel am 01.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 17,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 73,02 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,09 CHF, nach 1,000 CHF im Jahr 2025. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Straumann am 29.10.2009 vor. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 168.20 Mio. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 168.20 Mio. CHF in den Büchern gestanden.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Straumann-Gewinn in Höhe von 3,23 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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