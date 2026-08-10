Straumann Aktie News: Straumann zeigt sich am Montagvormittag freundlich

Im SIX SX-Handel gewannen die Straumann-Papiere um 09:28 Uhr 0,2 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'537 Punkten liegt. Die Straumann-Aktie legte bis auf 103,45 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 103,45 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Straumann-Aktien beläuft sich auf 2'000 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 109,80 CHF erreichte der Titel am 01.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Straumann-Aktie somit 6,10 Prozent niedriger. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 73,02 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,18 Prozent.

Zuletzt erhielten Straumann-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,06 CHF aus. Am 29.10.2009 hat Straumann die Kennzahlen zum am 30.09.2009 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 168.20 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Straumann 168.20 Mio. CHF umgesetzt.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Straumann ein EPS in Höhe von 3,20 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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