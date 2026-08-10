Straumann Aktie 117544866 / CH1175448666
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
10.08.2026 16:29:00
Straumann Aktie News: Straumann verbilligt sich am Montagnachmittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Straumann. Die Straumann-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 102,35 CHF abwärts.
Die Straumann-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 102,35 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'505 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Straumann-Aktie bisher bei 102,10 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 103,45 CHF. Zuletzt wechselten 36'550 Straumann-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 01.07.2026 auf bis zu 109,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 7,28 Prozent Plus fehlen der Straumann-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 73,02 CHF. Abschläge von 28,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,06 CHF. Straumann gewährte am 29.10.2009 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2009 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz lag bei 168.20 Mio. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 168.20 Mio. CHF erwirtschaftet worden.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,20 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Straumann-Aktie
Straumann-Aktie zweistellig stärker: Margenprognose für 2026 deutlich angehoben
Straumann-Aktie höher: Wachstum fällt stärker als erwartet aus
Straumann-Aktie minimal fester: Cyberangriff auf Altsystem ohne operative Folgen
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Straumann Holding AG
|
16:29
|Straumann Aktie News: Straumann verbilligt sich am Montagnachmittag (finanzen.ch)
|
12:29
|Straumann Aktie News: Straumann am Mittag leichter (finanzen.ch)
|
09:29
|Straumann Aktie News: Straumann zeigt sich am Montagvormittag freundlich (finanzen.ch)
|
07.08.26
|SPI-Papier Straumann-Aktie: So viel hätte eine Investition in Straumann von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
06.08.26
|SIX-Handel SLI zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Gewinne in Zürich: SLI präsentiert sich nachmittags fester (finanzen.ch)
Analysen zu Straumann Holding AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen etwas tiefer -- SMI beendet Handel fester -- DAX schliesslich kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich stärker
Anleger am heimischen Aktienmarkt griffen zum Wochenstart zu. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Impulse. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Fernost verbuchten am Montag Gewinne.