Straumann Aktie News: Straumann verbilligt sich am Montagnachmittag

Die Straumann-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 102,35 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'505 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Straumann-Aktie bisher bei 102,10 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 103,45 CHF. Zuletzt wechselten 36'550 Straumann-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 01.07.2026 auf bis zu 109,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 7,28 Prozent Plus fehlen der Straumann-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 73,02 CHF. Abschläge von 28,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,06 CHF. Straumann gewährte am 29.10.2009 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2009 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz lag bei 168.20 Mio. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 168.20 Mio. CHF erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,20 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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