Straumann Aktie 117544866 / CH1175448666
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10.08.2026 12:29:00
Straumann Aktie News: Straumann am Mittag leichter
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Straumann. Die Straumann-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 102,60 CHF nach.
Die Aktionäre schickten das Papier von Straumann nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,3 Prozent auf 102,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'540 Punkten notiert. Die Straumann-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 102,10 CHF ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 103,45 CHF. Bisher wurden heute 19'919 Straumann-Aktien gehandelt.
Bei einem Wert von 109,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2026). Der derzeitige Kurs der Straumann-Aktie liegt somit 6,56 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 73,02 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Mit Abgaben von 28,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,06 CHF, nach 1,000 CHF im Jahr 2025. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Straumann am 29.10.2009 vor. Straumann hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 168.20 Mio. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 168.20 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,20 CHF je Straumann-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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