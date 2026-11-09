Straumann Aktie News: Straumann tendiert am Montagvormittag nordwärts

Das Papier von Straumann konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 104,75 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'813 Punkten notiert. Bei 105,20 CHF markierte die Straumann-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 104,50 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 9'234 Straumann-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 109,80 CHF erreichte der Titel am 01.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,82 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Straumann-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 73,02 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Straumann-Aktie liegt somit 43,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Straumann-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,09 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Straumann 1,000 CHF aus. Straumann gewährte am 29.10.2009 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2009 abgelaufenen Quartals. Das vergangene Quartal hat Straumann mit einem Umsatz von insgesamt 168.20 Mio. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 168.20 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Straumann-Aktie in Höhe von 3,28 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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