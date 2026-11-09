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09.11.2026 16:29:00
Straumann Aktie News: Straumann legt am Nachmittag zu
Die Aktie von Straumann gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Straumann zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 104,95 CHF.
Die Straumann-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 104,95 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'992 Punkten liegt. Bei 105,70 CHF markierte die Straumann-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 104,50 CHF. Bisher wurden heute 95'530 Straumann-Aktien gehandelt.
Bei einem Wert von 109,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,62 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 73,02 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Straumann-Aktie derzeit noch 30,42 Prozent Luft nach unten.
Straumann-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,09 CHF aus. Am 29.10.2009 hat Straumann die Kennzahlen zum am 30.09.2009 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Straumann hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 168.20 Mio. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 168.20 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,28 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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