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09.11.2026 12:29:00
Straumann Aktie News: Straumann präsentiert sich am Mittag stärker
Die Aktie von Straumann gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 105,30 CHF zu.
Die Straumann-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 105,30 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'933 Punkten notiert. Der Kurs der Straumann-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 105,60 CHF zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 104,50 CHF. Der Tagesumsatz der Straumann-Aktie belief sich zuletzt auf 49'740 Aktien.
Bei 109,80 CHF erreichte der Titel am 01.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,27 Prozent über dem aktuellen Kurs der Straumann-Aktie. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 73,02 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,66 Prozent.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 CHF an Straumann-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,09 CHF. Die Bilanz zum am 30.09.2009 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Straumann am 29.10.2009. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 168.20 Mio. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 168.20 Mio. CHF erwirtschaftet worden.
Experten taxieren den Straumann-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,28 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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