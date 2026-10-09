Straumann Aktie 117544866 / CH1175448666
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09.10.2026 09:29:00
Straumann Aktie News: Straumann zeigt sich am Freitagvormittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Straumann. Die Straumann-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 89,24 CHF.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 89,24 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'526 Punkten liegt. Die Straumann-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 89,34 CHF. Bei 88,72 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 11'772 Straumann-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 109,80 CHF erreichte der Titel am 01.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,04 Prozent hinzugewinnen. Bei 73,02 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Straumann-Aktie ist somit 18,18 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Für Straumann-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,09 CHF ausgeschüttet werden. Am 29.10.2009 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2009 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 168.20 Mio. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 168.20 Mio. CHF in den Büchern gestanden hatten.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Straumann einen Gewinn von 3,25 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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