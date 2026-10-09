Straumann Aktie 117544866 / CH1175448666
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
09.10.2026 16:29:00
Straumann Aktie News: Straumann zeigt sich am Nachmittag fester
Die Aktie von Straumann gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Straumann-Papiere zuletzt 2,6 Prozent.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 2,6 Prozent auf 90,06 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'557 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die Straumann-Aktie bis auf 90,08 CHF zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 88,72 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 81'789 Straumann-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 109,80 CHF. Mit einem Zuwachs von 21,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 73,02 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,09 CHF. Im Vorjahr erhielten Straumann-Aktionäre 1,000 CHF je Wertpapier. Am 29.10.2009 lud Straumann zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2009 endete. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 168.20 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 168.20 Mio. CHF US-Dollar umgesetzt.
In der Straumann-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,25 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Straumann-Aktie
Straumann-Aktie bricht dennoch ein: Deutliches Wachstum - Neuer CEO
Ausblick Straumann: Weiter dynamisches Wachstum erwartet
Straumann-Aktie zweistellig stärker: Margenprognose für 2026 deutlich angehoben
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Straumann Holding AG
|
09.10.26
|Aufschläge in Zürich: SLI steigt letztendlich (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Straumann Aktie News: Straumann zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Starker Wochentag in Zürich: SLI verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Straumann Aktie News: Straumann zeigt sich am Freitagmittag freundlich (finanzen.ch)
|
09.10.26
|SPI-Wert Straumann-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Straumann von vor 3 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Straumann Aktie News: Straumann zeigt sich am Freitagvormittag fester (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Starker Wochentag in Zürich: SLI zum Start des Freitagshandels in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SLI zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Straumann Holding AG
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Straumann am 09.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schliesslich mit Gewinnen -- SMI geht fester ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich vorwiegend im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten am letzten Handelstag der Woche im Plus. Die US-Börsen setzten zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.