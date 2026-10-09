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09.10.2026 16:29:00

Straumann Aktie News: Straumann zeigt sich am Nachmittag fester

Straumann Aktie News: Straumann zeigt sich am Nachmittag fester

Die Aktie von Straumann gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Straumann-Papiere zuletzt 2,6 Prozent.

Straumann
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 2,6 Prozent auf 90,06 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'557 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die Straumann-Aktie bis auf 90,08 CHF zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 88,72 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 81'789 Straumann-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 109,80 CHF. Mit einem Zuwachs von 21,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 73,02 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,09 CHF. Im Vorjahr erhielten Straumann-Aktionäre 1,000 CHF je Wertpapier. Am 29.10.2009 lud Straumann zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2009 endete. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 168.20 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 168.20 Mio. CHF US-Dollar umgesetzt.

In der Straumann-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,25 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Short 14’649.63 13.92 STVB4U
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Long 12’393.34 8.91 S7SB9U
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Straumann am 09.10.2026

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