Straumann Aktie News: Straumann zeigt sich am Freitagmittag freundlich

Das Papier von Straumann legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,7 Prozent auf 89,28 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'506 Punkten tendiert. Die Straumann-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 89,94 CHF. Bei 88,72 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 43'900 Straumann-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 01.07.2026 auf bis zu 109,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,98 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Straumann-Aktie. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 73,02 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 18,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,09 CHF. Im Vorjahr erhielten Straumann-Aktionäre 1,000 CHF je Wertpapier. Straumann gewährte am 29.10.2009 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2009 abgelaufenen Quartals. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 168.20 Mio. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 168.20 Mio. CHF.

Experten taxieren den Straumann-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,25 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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