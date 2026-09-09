Straumann Aktie 117544866 / CH1175448666
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09.09.2026 09:29:00
Straumann Aktie News: Straumann gewinnt am Mittwochvormittag an Fahrt
Die Aktie von Straumann zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Straumann legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 93,82 CHF.
Um 09:28 Uhr stieg die Straumann-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 93,82 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'735 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Straumann-Aktie bei 93,98 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 92,98 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 5'417 Straumann-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 01.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 109,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,03 Prozent könnte die Straumann-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 73,02 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Straumann-Aktie liegt somit 28,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,08 CHF. Straumann liess sich am 29.10.2009 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2009 beendeten Jahresviertel offengelegt. Straumann hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 168.20 Mio. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 168.20 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,23 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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