Straumann Aktie News: Straumann tendiert am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

Das Papier von Straumann gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 92,34 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'585 Punkten steht. Im Tief verlor die Straumann-Aktie bis auf 92,00 CHF. Bei 92,98 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 68'898 Straumann-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 109,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 01.07.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Straumann-Aktie somit 15,90 Prozent niedriger. Bei 73,02 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 20,92 Prozent könnte die Straumann-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Straumann-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,08 CHF ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Straumann am 29.10.2009 vor. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 168.20 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Straumann 168.20 Mio. CHF umgesetzt.

In der Straumann-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,23 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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