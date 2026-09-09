Straumann Aktie 117544866 / CH1175448666
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09.09.2026 12:29:00
Straumann Aktie News: Straumann am Mittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Straumann gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Straumann-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 93,34 CHF.
Die Straumann-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 93,34 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'674 Punkten liegt. Im Tief verlor die Straumann-Aktie bis auf 92,82 CHF. Bei 92,98 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 33'171 Straumann-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (109,80 CHF) erklomm das Papier am 01.07.2026. 17,63 Prozent Plus fehlen der Straumann-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 73,02 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Straumann-Aktie damit 27,83 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Straumann-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,08 CHF belaufen. Am 29.10.2009 äusserte sich Straumann zu den Kennzahlen des am 30.09.2009 ausgelaufenen Quartals. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 168.20 Mio. CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 168.20 Mio. CHF eingefahren.
Experten taxieren den Straumann-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,23 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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