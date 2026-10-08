Straumann Aktie News: Straumann am Vormittag mit Abschlägen

Die Straumann-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 3,2 Prozent im Minus bei 88,24 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'360 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Straumann-Aktie bis auf 88,02 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 89,14 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 33'886 Straumann-Aktien den Besitzer.

Am 01.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 109,80 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Straumann-Aktie liegt somit 19,64 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 73,02 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Straumann-Aktie 20,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,09 CHF. Im Vorjahr hatte Straumann 1,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 29.10.2009 legte Straumann die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2009 endete, vor. Der Umsatz lag bei 168.20 Mio. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 168.20 Mio. CHF erwirtschaftet worden.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Straumann-Gewinn in Höhe von 3,25 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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