Straumann Aktie News: Straumann wird am Nachmittag ausgebremst

Die Straumann-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 4,1 Prozent auf 87,40 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'436 Punkten notiert. Der Kurs der Straumann-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 87,02 CHF nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 89,14 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 236'629 Straumann-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 109,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 01.07.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,63 Prozent könnte die Straumann-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 73,02 CHF am 23.03.2026. Der aktuelle Kurs der Straumann-Aktie ist somit 16,45 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2025 1,000 CHF an Straumann-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,09 CHF aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Straumann am 29.10.2009 vor. Mit einem Umsatz von 168.20 Mio. CHF, gegenüber 168.20 Mio. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Straumann im Jahr 2026 3,25 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Straumann-Aktie

Straumann-Aktie bricht dennoch ein: Deutliches Wachstum - Neuer CEO

Ausblick Straumann: Weiter dynamisches Wachstum erwartet

Straumann-Aktie zweistellig stärker: Margenprognose für 2026 deutlich angehoben