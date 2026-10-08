Straumann Aktie News: Straumann am Donnerstagmittag mit roter Tendenz

Die Straumann-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 3,4 Prozent auf 88,02 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'381 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Straumann-Aktie ging bis auf 87,44 CHF. Mit einem Wert von 89,14 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Straumann-Aktie belief sich zuletzt auf 146'290 Aktien.

Am 01.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 109,80 CHF an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Straumann-Aktie somit 19,84 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 73,02 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Straumann-Aktie mit einem Verlust von 17,04 Prozent wieder erreichen.

Nach 1,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,09 CHF je Straumann-Aktie. Straumann liess sich am 29.10.2009 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2009 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 168.20 Mio. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 168.20 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,25 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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