Straumann Aktie News: Straumann am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Die Straumann-Aktie notierte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 92,70 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'911 Punkten notiert. Bei 92,50 CHF markierte die Straumann-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 92,50 CHF. Zuletzt wechselten 5'740 Straumann-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (109,80 CHF) erklomm das Papier am 01.07.2026. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,45 Prozent könnte die Straumann-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 73,02 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Mit einem Abschlag von mindestens 21,23 Prozent könnte die Straumann-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,08 CHF. Straumann veröffentlichte am 29.10.2009 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2009 abgelaufenen Jahresviertel. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 168.20 Mio. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 168.20 Mio. CHF erwirtschaftet worden.

Experten gehen davon aus, dass Straumann im Jahr 2026 3,23 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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