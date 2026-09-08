Straumann Aktie 117544866 / CH1175448666
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08.09.2026 16:29:00
Straumann Aktie News: Straumann zieht am Dienstagnachmittag an
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Straumann. Im SIX SX-Handel gewannen die Straumann-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.
Um 16:28 Uhr wies die Straumann-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 93,14 CHF nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'839 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Straumann-Aktie bisher bei 94,80 CHF. Mit einem Wert von 92,50 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Straumann-Aktien beläuft sich auf 122'349 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 109,80 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,89 Prozent könnte die Straumann-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 73,02 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 21,60 Prozent würde die Straumann-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Straumann-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,08 CHF belaufen. Am 29.10.2009 hat Straumann die Kennzahlen zum am 30.09.2009 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Mit einem Umsatz von 168.20 Mio. CHF, gegenüber 168.20 Mio. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.
Experten taxieren den Straumann-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,23 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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