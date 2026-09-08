Straumann Aktie News: Straumann am Dienstagmittag auf grünem Terrain

Im SIX SX-Handel gewannen die Straumann-Papiere um 12:28 Uhr 1,7 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'885 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Straumann-Aktie bei 94,76 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 92,50 CHF. Bisher wurden heute 73'364 Straumann-Aktien gehandelt.

Bei 109,80 CHF markierte der Titel am 01.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Straumann-Aktie derzeit noch 16,04 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 73,02 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 22,83 Prozent könnte die Straumann-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Straumann-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,08 CHF aus. Am 29.10.2009 hat Straumann in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2009 – vorgestellt. Der Umsatz lag bei 168.20 Mio. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 168.20 Mio. CHF erwirtschaftet worden.

Den erwarteten Gewinn je Straumann-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,23 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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