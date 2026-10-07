Straumann Aktie News: Straumann tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Um 09:28 Uhr rutschte die Straumann-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,1 Prozent auf 92,40 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'529 Punkten notiert. Im Tief verlor die Straumann-Aktie bis auf 91,60 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 91,60 CHF. Der Tagesumsatz der Straumann-Aktie belief sich zuletzt auf 5'776 Aktien.

Bei einem Wert von 109,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2026). Derzeit notiert die Straumann-Aktie damit 15,85 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 73,02 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,09 CHF. Im Vorjahr erhielten Straumann-Aktionäre 1,000 CHF je Wertpapier. Straumann gewährte am 29.10.2009 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2009 abgelaufenen Quartals. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Straumann in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 168.20 Mio. CHF im Vergleich zu 168.20 Mio. CHF im Vorjahresquartal.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,25 CHF je Aktie in den Straumann-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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