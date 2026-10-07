Straumann Aktie 117544866 / CH1175448666
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07.10.2026 16:29:00
Straumann Aktie News: Straumann am Nachmittag Verlust reich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Straumann. Die Straumann-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 91,26 CHF.
Die Straumann-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 91,26 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'504 Punkten steht. Der Kurs der Straumann-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 91,24 CHF nach. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 91,60 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 58'625 Straumann-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 109,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2026). 20,32 Prozent Plus fehlen der Straumann-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 73,02 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,99 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Straumann-Aktie.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 CHF an Straumann-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,09 CHF. Die Bilanz zum am 30.09.2009 abgelaufenen Quartal legte Straumann am 29.10.2009 vor. Straumann hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 168.20 Mio. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 168.20 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,25 CHF je Aktie in den Straumann-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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Straumann am 07.10.2026
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