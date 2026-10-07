Straumann Aktie 117544866 / CH1175448666
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07.10.2026 12:29:00
Straumann Aktie News: Straumann am Mittag auf rotem Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Straumann. Zuletzt ging es für die Straumann-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 92,30 CHF.
Die Straumann-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 92,30 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'517 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte Straumann-Aktie bei 91,60 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 91,60 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 28'638 Straumann-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 109,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Straumann-Aktie derzeit noch 18,96 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 73,02 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Straumann-Aktie damit 26,40 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nach 1,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,09 CHF je Straumann-Aktie. Am 29.10.2009 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2009 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 168.20 Mio. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 168.20 Mio. CHF in den Büchern gestanden hatten.
Experten taxieren den Straumann-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,25 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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