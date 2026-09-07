Straumann Aktie News: Straumann am Vormittag mit Kursabschlägen

Das Papier von Straumann gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 92,82 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'006 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Straumann-Aktie bis auf 92,66 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 93,40 CHF. Zuletzt wechselten 12'974 Straumann-Aktien den Besitzer.

Am 01.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 109,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 73,02 CHF ab. Der aktuelle Kurs der Straumann-Aktie ist somit 21,33 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Straumann-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,08 CHF aus. Straumann veröffentlichte am 29.10.2009 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2009 abgelaufenen Jahresviertel. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 168.20 Mio. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 168.20 Mio. CHF.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Straumann-Aktie in Höhe von 3,23 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Straumann-Aktie

Straumann-Aktie bricht dennoch ein: Deutliches Wachstum - Neuer CEO

Ausblick Straumann: Weiter dynamisches Wachstum erwartet

Straumann-Aktie zweistellig stärker: Margenprognose für 2026 deutlich angehoben