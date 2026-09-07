Straumann Aktie 117544866 / CH1175448666
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07.09.2026 16:29:00
Straumann Aktie News: Straumann verzeichnet am Nachmittag Verluste
Die Aktie von Straumann gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Straumann-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 93,00 CHF ab.
Um 16:28 Uhr fiel die Straumann-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 93,00 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'098 Punkten notiert. Die Straumann-Aktie gab in der Spitze bis auf 92,66 CHF nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 93,40 CHF. Der Tagesumsatz der Straumann-Aktie belief sich zuletzt auf 71'947 Aktien.
Am 01.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 109,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,06 Prozent könnte die Straumann-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 73,02 CHF am 23.03.2026. Derzeit notiert die Straumann-Aktie damit 27,36 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenausschüttung für Straumann-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,08 CHF belaufen. Am 29.10.2009 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2009 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 168.20 Mio. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 168.20 Mio. CHF in den Büchern gestanden hatten.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Straumann einen Gewinn von 3,23 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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