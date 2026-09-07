Straumann Aktie News: Straumann gibt am Montagmittag ab

Um 12:28 Uhr ging es für die Straumann-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 93,14 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'063 Punkten steht. Der Kurs der Straumann-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 92,66 CHF nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 93,40 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 42'697 Straumann-Aktien.

Am 01.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 109,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,89 Prozent über dem aktuellen Kurs der Straumann-Aktie. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 73,02 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,60 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 CHF an Straumann-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,08 CHF. Am 29.10.2009 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2009 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Umsatz lag bei 168.20 Mio. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 168.20 Mio. CHF erwirtschaftet worden.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Straumann ein EPS in Höhe von 3,23 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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