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07.08.2026 09:29:00

Straumann Aktie News: Straumann am Vormittag fester

Straumann Aktie News: Straumann am Vormittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Straumann. Zuletzt stieg die Straumann-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 103,00 CHF.

Straumann
103.32 CHF -1.11%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Straumann konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,8 Prozent auf 103,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'502 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Straumann-Aktie bis auf 103,20 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 102,05 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 3'319 Straumann-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 109,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 01.07.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,60 Prozent könnte die Straumann-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 73,02 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Straumann-Aktie 41,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Straumann-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,06 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Straumann 1,000 CHF aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Straumann am 29.10.2009 vor. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 168.20 Mio. CHF gegenüber 168.20 Mio. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,20 CHF je Straumann-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Lotus_studio / Shutterstock.com
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