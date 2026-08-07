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07.08.2026 16:29:00

Straumann Aktie News: Straumann zeigt sich am Freitagnachmittag fester

Straumann Aktie News: Straumann zeigt sich am Freitagnachmittag fester

Die Aktie von Straumann gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,0 Prozent auf 103,20 CHF zu.

Straumann
103.32 CHF -1.11%
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Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,0 Prozent auf 103,20 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'560 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Straumann-Aktie bei 103,75 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 102,05 CHF. Bisher wurden via SIX SX 62'712 Straumann-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 109,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Straumann-Aktie somit 6,01 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 73,02 CHF. Mit einem Kursverlust von 29,24 Prozent würde die Straumann-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Straumann-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,06 CHF ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.09.2009 abgelaufenen Quartal legte Straumann am 29.10.2009 vor. Der Umsatz wurde auf 168.20 Mio. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 168.20 Mio. CHF umgesetzt worden waren.

Von Analysten wird erwartet, dass Straumann im Jahr 2026 3,20 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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