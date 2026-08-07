Straumann Aktie News: Straumann verteuert sich am Freitagmittag

Um 12:28 Uhr sprang die Straumann-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 103,45 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'569 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Straumann-Aktie bisher bei 103,50 CHF. Bei 102,05 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 21'513 Straumann-Aktien den Besitzer.

Bei 109,80 CHF erreichte der Titel am 01.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,14 Prozent könnte die Straumann-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 73,02 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 29,42 Prozent würde die Straumann-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,06 CHF. Am 29.10.2009 hat Straumann die Kennzahlen zum am 30.09.2009 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 168.20 Mio. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 168.20 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,20 CHF je Straumann-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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