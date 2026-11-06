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06.11.2026 09:29:00
Straumann Aktie News: Straumann am Freitagvormittag mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Straumann. Die Straumann-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,8 Prozent im Minus bei 103,90 CHF.
Die Straumann-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 1,8 Prozent im Minus bei 103,90 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'757 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Straumann-Aktie bisher bei 103,50 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 105,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 17'766 Straumann-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 109,80 CHF erreichte der Titel am 01.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,68 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Straumann-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 73,02 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Straumann-Aktie 29,72 Prozent sinken.
Experten gehen davon aus, dass Straumann-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,09 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Straumann 1,000 CHF aus. Am 29.10.2009 hat Straumann in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2009 – vorgestellt. Umsatzseitig standen 168.20 Mio. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Straumann 168.20 Mio. CHF erwirtschaftet hatte.
Experten taxieren den Straumann-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,28 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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