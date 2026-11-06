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06.11.2026 16:29:00
Straumann Aktie News: Straumann tendiert am Freitagnachmittag schwächer
Die Aktie von Straumann gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Straumann-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 104,20 CHF ab.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 104,20 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'742 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Straumann-Aktie bei 103,10 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 105,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 87'243 Straumann-Aktien.
Am 01.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 109,80 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,37 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 73,02 CHF. Mit Abgaben von 29,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten gehen davon aus, dass Straumann-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,09 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Straumann 1,000 CHF aus. Straumann liess sich am 29.10.2009 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2009 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 168.20 Mio. CHF gegenüber 168.20 Mio. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.
Experten gehen davon aus, dass Straumann im Jahr 2026 3,28 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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