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06.10.2026 16:29:00

Straumann Aktie News: Straumann präsentiert sich am Nachmittag fester

Straumann Aktie News: Straumann präsentiert sich am Nachmittag fester

Die Aktie von Straumann gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Straumann-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 92,54 CHF.

Straumann
92.07 CHF 0.69%
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Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Straumann zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,1 Prozent auf 92,54 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'549 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Straumann-Aktie bei 93,48 CHF. Bei 91,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Straumann-Aktie belief sich zuletzt auf 77'010 Aktien.

Bei 109,80 CHF erreichte der Titel am 01.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Straumann-Aktie 18,65 Prozent zulegen. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 73,02 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Straumann-Aktie mit einem Verlust von 21,09 Prozent wieder erreichen.

Für Straumann-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,09 CHF ausgeschüttet werden. Straumann gewährte am 29.10.2009 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2009 abgelaufenen Quartals. Mit einem Umsatz von 168.20 Mio. CHF, gegenüber 168.20 Mio. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,25 CHF je Straumann-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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