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06.10.2026 12:29:00

Straumann Aktie News: Straumann tendiert am Mittag nordwärts

Straumann Aktie News: Straumann tendiert am Mittag nordwärts

Die Aktie von Straumann zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Straumann zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,8 Prozent auf 93,14 CHF.

Straumann
92.91 CHF 1.60%
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Um 12:28 Uhr ging es für das Straumann-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 93,14 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'669 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Straumann-Aktie bisher bei 93,20 CHF. Bei 91,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 41'883 Straumann-Aktien umgesetzt.

Bei 109,80 CHF markierte der Titel am 01.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 17,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 73,02 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 21,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 CHF an Straumann-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,09 CHF. Straumann veröffentlichte am 29.10.2009 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2009 abgelaufenen Jahresviertel. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Straumann in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 168.20 Mio. CHF im Vergleich zu 168.20 Mio. CHF im Vorjahresquartal.

Von Analysten wird erwartet, dass Straumann im Jahr 2026 3,25 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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