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05.10.2026 09:29:00

Straumann Aktie News: Straumann am Vormittag mit Aufschlag

Straumann Aktie News: Straumann am Vormittag mit Aufschlag

Die Aktie von Straumann gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Straumann zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,1 Prozent auf 90,80 CHF.

Straumann
90.64 CHF 1.16%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr wies die Straumann-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 90,80 CHF nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'452 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Straumann-Aktie bei 91,00 CHF. Bei 89,30 CHF eröffnete der Anteilsschein. Von der Straumann-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9'351 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 109,80 CHF erreichte der Titel am 01.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 20,93 Prozent Plus fehlen der Straumann-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 73,02 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Straumann-Aktie 19,58 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 erhielten Straumann-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,09 CHF. Am 29.10.2009 hat Straumann in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2009 – vorgestellt. Straumann hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 168.20 Mio. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 168.20 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren.

Experten gehen davon aus, dass Straumann im Jahr 2026 3,25 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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