Straumann Aktie 117544866 / CH1175448666
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05.10.2026 16:29:00
Straumann Aktie News: Straumann am Montagnachmittag mit Aufschlag
Die Aktie von Straumann gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 91,22 CHF zu.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 91,22 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'466 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Straumann-Aktie bis auf 92,12 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 89,30 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 140'524 Straumann-Aktien umgesetzt.
Am 01.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 109,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,37 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 73,02 CHF. Mit Abgaben von 19,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Straumann-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,09 CHF belaufen. Die Bilanz zum am 30.09.2009 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Straumann am 29.10.2009. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Straumann in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 168.20 Mio. CHF im Vergleich zu 168.20 Mio. CHF im Vorjahresquartal.
In der Straumann-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,25 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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